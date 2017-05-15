В центре Рязани вечером 14 мая столкнулись две иномарки: Mitsubishi Lancer и Audi. После столкновения первый автомобиль вылетел на тротуар и врезался в здание, где располагаются прокуратура Советского района и Октябрьский районный суд, сообщает "Комсомольская правда".
На видео видно, как стоящий у светофора мужчина не успевает отскочить в сторону, когда авто вылетает на пешеходную зону.
В результате аварии пострадали пешеход, девушка-водитель Mitsubishi и две ее пассажирки.
По мнению очевидцев, виновен шофер темно-синей машины. Другие уверены, что аварию спровоцировал человек за рулем серебристой иномарки с наклейкой "начинающий водитель". Кто устроил ДТП, еще предстоит выяснить.
Комментарии