Фото из открытых источников
Голливудская красотка Меган Фокс отмечает 16 мая свой 31-й день рождения. Эта прекрасная девушка ворвалась в мир кино очень стремительно.
При этом на данный момент нельзя сказать, что на долю Меган выпало участие в каком-либо культовом фильме. Возможно, это стоит воспринимать с той точки зрения, что у актрисы еще все впереди.
Помимо съемок в кино, Фокс активно продвигает себя в мире высокой моды и является успешной моделью. Спорить с тем, что фотокамера любит эту великолепную девушку, достаточно трудно, глядя хотя бы на эти снимки.
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