Главе РЖД в Китае удалили аппендикс

Президенту РЖД Олегу Белозерову, которого госпитализировали в Пекине, провели операцию по удалению аппендикса, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя компании.
"Предварительный диагноз подтвержден — аппендицит. Проведена успешная операция, чувствует себя хорошо", — отметили в РЖД.
14 мая в Пекине открылся форум по международному сотрудничеству в рамках стратегии "Один пояс — один путь". В нем участвуют президенты и премьеры 29 государств, в том числе российский лидер Владимир Путин. Белозеров входил в расширенный состав российской делегации на форуме.
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