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Жители Алтайского края в первом квартале текущего года взяли ипотечных жилищных кредитов на общую сумму 3,4 миллиарда рублей.
Как сообщает региональное Миэкономразвития со ссылкой на информацию Банка России, в регионе в течение 2017 года продолжают снижаться процентные ставки.
"По данным Банка России, за январь-март 2017 года в Алтайском крае выдано 2708 ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) на общую сумму 3,4 млрд рублей. Средневзвешенная стоимость одного договора не изменилась в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составила 1,3 миллиона рублей", — указывают в МЭР.
Снижение средневзвешенной годовой процентной ставки в крае составило 0,64 процентных пункта. В марте текущего года данный показатель составил 11,96 % (12,6 % в марте 2016 года).
Тренд на снижение объясняется снижением ключевой ставки, которая в настоящее время составляет 9,25%.
Комментарии
Ну так жить то где-то надо. Даже под банковским рабством.