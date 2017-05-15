Навальный во Владивостоке открыл штаб на улице у скульптуры Будды

Глава предвыборного штаба Алексея Навального Леонид Волков в фейсбуке сообщил об открытии штаба оппозиционера во Владивостоке.
"Штаб во Владивостоке — самый южный и 30-й наш штаб — конечно, открыт. А помещение найдем и тогда еще раз приедем. Хотя, если честь по чести, это, конечно, условное открытие. Помещения нет, координатору сидеть еще пять суток", — написал Волков.
Он пояснил, что при поиске офиса столкнулись со сложностями: "Надавили на собственника, чтобы он поменял замки".
В результате встреча с активистами прошла на улице, во дворе этого дома. "Самое удивительное открытие штаба из всех. Под памятником Будды! Но открыли", — написал Волков.
Комментарии