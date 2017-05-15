В Барнауле на улице Песчаной из-под асфальта течет горячая вода

В Барнауле на пересечении улицы Песчаной и переулка Сейфулиной уже несколько часов течет из-под асфальта и из колодца горячая вода, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул22".
В комментариях к сообщению люди предлагают прийти помыться, пока и тут не отключили горячую воду.
Напомним, в столице Алтайского края начались плановые профилактические работы на тепловых сетях. Сезон отключения горячей воды стартовал в Барнауле в понедельник, 15 мая. Первыми ее лишились горожане, которых обслуживает ТЭЦ-3.
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