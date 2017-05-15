Фигурант уголовного дела о применении насилия против полицейских на акции протеста в Москве 26 марта Станислав Зимовец объяснил, почему бросил кирпич в сотрудника ОМОНа, пишет "Дождь".
Как считает Следственный комитет, во время несанкционированного митинга 26 марта Зимовец кинул кирпич в спину сотрудника Росгвардии, после этого скрылся в толпе, переоделся с целью конспирации и вернулся, чтобы продолжить провоцировать.
Зимовец утверждает, что кирпич попал не в спину, а по ягодицам полицейского, и вышло это случайно.
"Полицейские совершали преступления: хватали, били, а люди просто гуляли. Но даже если бы был митинг, они не имели права так себя вести. Я не выдержал и кинул кирпич, но целился не в человека, а в пустое место, чтобы командир обратил внимание: если дальше так пойдет, то мы можем и ответить", — рассказал Зимовец.
Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы "за применение насилия в отношении сотрудника власти".
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