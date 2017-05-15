"Мосгортранс" опроверг информацию о наборе водителей в Узбекистане для работы в компании, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
"Мы в первый раз слышим о таком соглашении. Сегодня 50% водителей компании — жители столичного мегаполиса, еще около 40% — представители субъектов России", — сообщили в пресс-службе.
По словам представителя компании, доля водителей-иностранцев за последние три года снизилась более чем в два раза - до 10%.
Ранее в СМИ со ссылкой на министерство труда Узбекистана сообщалось, что в республике набирают 1000 водителей автобусов со знанием русского языка для "Мосгортранса".
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