Суд признал законной передачу Исаакиевского собора РПЦ

Городской суд Санкт-Петербурга оставил без удовлетворения апелляционную жалобу на постановление суда первой инстанции о прекращении производства по административному иску к властям города по поводу передачи Исаакиевского собора в пользование РПЦ, сообщает РИА Новости.
"Решение районного суда оставлено без изменений, частная жалоба — без удовлетворения", — сообщила пресс-секретарь суда Дарья Лебедева.
16 марта Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга прекратил производство по иску о передаче Исаакиевского собора в пользование РПЦ.
В начале января губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко подтвердил передачу Исаакиевского собора РПЦ. Вице-губернатор Михаил Мокрецов заявил, что город юридически останется собственником здания.
Законодательное собрание города рассмотрит вопрос о референдуме по передаче собора в пользование РПЦ 17 мая.
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