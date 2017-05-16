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Правительство скрывает список освобожденных Путиным от налогов россиян

, ИА "Амител"
Президент Владимир Путин подписал закон 4 апреля

Фото: forpost-sevastopol.ru

Минфин отказался предоставить по запросу депутата от КПРФ Валерия Рашкина список россиян, которые попали под санкции и будут освобождены от уплаты налогов в России в соответствии с принятым в апреле законом, пишет "Дождь".

Список граждан России, подпадающих под новый закон, не может быть предоставлен, так как эта информация является налоговой тайной, говорится в ответе Минфина на соответствующий депутатский запрос Рашкина.

"С учетом положения п. 2 ст.102 [Налогового] кодекса налоговая тайна не подлежит разглашению налоговыми органами, органами государственных внебюджетных фондов и таможенными органами, их должностными лицами и привлекаемыми специалистами, экспертами. Учитывая изложенное, представление запрашиваемой информации не представляется возможным", — говорится в ответе.

Согласно федеральному закону от 3 апреля № 58 "О внесении изменений в главу 23 в части второй Налогового кодекса Российской Федерации", попавшие под персональные зарубежные санкции россияне вне зависимости от срока пребывания в России могут не признаваться налоговыми резидентами России, если являются налоговыми резидентами иностранного государства, а также могут освободиться от налогов на доходы, полученные за границей. Президент Владимир Путин подписал закон 4 апреля.

5 апреля Рашкин направил депутатский запрос на имя премьер-министра и главы ФНС с просьбой раскрыть полный список граждан России, которых принятый закон освободит от налогов.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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