Поклонская рассказала про кроссовок, "придавший ускорение" Порошенко

Депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская написала в своем фейсбуке, что в серванте у ее помощника хранится кроссовок, "придавший ускорение" президенту Украины Петру Порошенко.
"Петр Алексеевич, наверно, долго будет помнить, как накануне референдума убегал от местных жителей. Кстати, в серванте у моего помощника до сих пор, как память, хранится кроссовок, придавший ускорения господину Порошенко при побеге назад, в Киев", — написала Поклонская, говоря о Крыме.
Также она заявила, что готова встретить в Крыму экс-лидера меджлиса крымских татар Рефата Чубарова.
"Рада буду, если он прибудет со своими соучастниками: Ислямовым, Джемилевым и другими лицами, которым давно пора предстать перед судом", — заявила Поклонская.
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