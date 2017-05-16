Министерство юстиции РФ работает над созданием единого реестра населения, который объединит сведения обо всех россиянах, сообщает РИА Новости.
С начала года Минюст вместе с Минфином и Федеральной налоговой службой ведет большой проект по созданию единого реестра населения, сообщила директор департамента правовой помощи и взаимодействия с судебной системой Минюста Александра Дронова.
Она отметила, что для России это беспрецедентное начинание: "В России никогда не было единого ресурса, где были бы все сведения о населении".
Дронова пояснила, что "во главу ресурса ставится человек, и к нему приплюсовываются различные связи" о его статусах, связанных с актами гражданского состояния, с налоговой системой, с правоохранительной системой и прочее.
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