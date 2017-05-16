В Ханты-Мансийском автономном округе православного священника Алексея Екимова из села Угут в Сургутском районе обвинили в оскорблении чувств верующих во время митинга в День Победы 9 мая, передает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.
Адвокат Константин Андреев в социальной сети рассказал, что православный священник Екимов, выступая на митинге, обвинил пятидесятников, баптистов и иеговистов в том, что они мешали победе России в Великой Отечественной войне. Сразу после этого заявления православного священника к пастору местных протестантов пришел участковый, заявивший, что его вера запрещена на территории РФ. Он попросил пастора взять паспорт и проследовать в опорный пункт полиции. После пастора отпустили, однако протестанты готовят заявление в прокуратуру.
В югорской полиции рассказали другую версию. "В полицию поступила жалоба от баптистов, которым не понравились высказывания священника. Они сказали, что в его выступлении были фразы, оскорбляющие чувства верующих. Участковый взял со всех объяснения, а также текст выступления. Сейчас этот текст находится на экспертизе, которая должна проверить, были ли там действительно факты оскорбления чувств верующих", — прокомментировали в пресс-службе УМВД по ХМАО.
Экспертиза слов пастора будет готова в начале июня, после чего будет принято процессуальное решение.
В Ханты-Мансийской митрополии РПЦ пока отказались давать оценку этому инциденту. Об этом заявил председатель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, диакон Антоний Долгушин, отметивший, что официальных комментариев на сегодняшний день нет.
Как отмечает издание, по сообщениям протестантов в социальных сетях, местному пастору все-таки принесли извинения от имени РПЦ.
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