Вторник, 16 Май, 04:47

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Деньги или ремонт: а вы согласны с новым законом об ОСАГО?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 56,53
€ 61,84
Brent
$ 51,5
10°
Обь
457см -1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное ЕГЭ-2017Дорожный ремонт – 2017 Марафон Победы-2017
Новости

Президентские выборы в 2018 году пройдут по новым правилам

, ИА "Амител"
Ведется работа над повышением явки и честностью выборов

Фото: blagoveshensk.ru

В Центризбиркоме в понедельник, 15 мая, состоялось общественное обсуждение поправок в избирательные законы, пишет "Взгляд".

В частности, обсуждался отказ от открепительных удостоверений и досрочного голосования. "Если будет принята поправка во втором чтении, которая федеральным законом распространяет эти механизмы на выборы в регионах, где проходят выборы заксобраний и губернаторов, то ни о каких открепительных и ни о каком досрочном голосовании, к которому у нас больше всего претензий, речи быть не может", — заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

Сейчас на федеральных выборах досрочно могут голосовать лишь те, кто проживают в труднодоступных и отдаленных местностях, либо в день выборов находятся в плавании или работают на полярной станции. Однако право голосовать досрочно еще сохранилось на региональных и муниципальных выборах.

В марте в Госдуму был внесен пакет поправок по отмене открепительных удостоверений. Первое чтение прошло 12 апреля.

Новшеством станет и совместный проект ЦИК и "Яндекса" - электронная карта избирательных участков. Это должно заинтересовать тех, кто хочет голосовать, но живет не там, где прописан. Карта поможет избирателю определить, на территории какого участка он живет, где расположены соседние участки, после чего он может выбрать наиболее удобный для себя участок.

Кроме того, на избирательных участках установят систему видеонаблюдения, которая охватит не менее 85% избирателей. Памфилова отметила, что на выборах президента камеры появятся также и в территориальных избирательных комиссиях.

ЦИК решил также упорядочить работу со списками зарубежных избирателей. На консульском учете за границей состоит примерно 1,9 млн граждан России. При этом общее число россиян, живущих за рубежом, может достигать 4 млн человек.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< май 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31            
04:01
Президентские выборы в 2018 году пройдут по новым правилам 0
03:01
Православного священника в Югре проверяют на оскорбление чувств верующих 0
02:01
Единая база сведений о каждом жителе создается в России 0
01:01
Поклонская рассказала про кроссовок, "придавший ускорение" Порошенко 0
00:40
Правительство скрывает список освобожденных Путиным от налогов россиян 0
23:52
Суд признал законной передачу Исаакиевского собора РПЦ 0
23:26
"Мосгортранс" опроверг информацию о наборе 1000 водителей в Узбекистане 0
23:01
Активисту грозит 5 лет за кирпич, попавший в ягодицы полицейского 26 марта 0
22:41
В Барнауле на улице Песчаной из-под асфальта течет горячая вода 0
22:24
Навальный во Владивостоке открыл штаб на улице у скульптуры Будды 0
22:02
Главе РЖД в Китае удалили аппендикс 0
21:51
Автомобиль в барнаульском дворе ушел на полколеса под асфальт 0
21:26
В Рязани иномарка сбила пешехода и врезалась в здание суда и прокуратуры 0
21:02
Крокодилы в Зимбабве съели пастора, который хотел пройти по воде, как Иисус 0
20:51
Украинский экс-депутат рассказал, о чем говорит Порошенко во время пьянок 0
20:25
Властям Ростова 7 лет не хватит на ремонт набережной к ЧМ-2018 0
20:02
Путин назвал правильным отказ России от участия в "Евровидении" 0
19:43
"Героческий": памятник советскому солдату в Ростове установили с ошибкой 0
19:32
"Евровидение", Гай Ричи и волейболист-хам: что обсуждают в соцсетях 0
19:24
Кусты боярышника и венгерской сирени высадили в Барнауле 0
19:08
Коротко о главном: отключение горячей воды, Шубенков и барнаульский Сталин
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 15 мая
18:48
Трехметровый питон, найденный на улице в Москве, умер в зоопарке 0
18:34
Около 100 московских отелей завысили свою звездность 0
18:19
Что такое вирус WannaCry и как спасти свой компьютер? 0
18:12
"Я залезу на гору": жительница Алтайского края хочет стать президентом 0
18:08
Актера Алексея Баталова экстренно госпитализировали в больницу 0
18:04
В МИД РФ подтвердили информацию об убийстве их сотрудником двух человек 0
17:53
Год исправительных работ получил барнаулец, воровавший аккумуляторы из авто 0
17:39
Опережая время: сити-менеджер Барнаула рассказал, какими должны быть школы 1
17:29
Комитеты ветеранов Центрального и Ленинского районов получили подарки 0
17:22
Новую дорогу на Шерегеш в Кузбассе закрыли на ремонт 0
17:15
"У нас есть свои звездочки": как в Алтайском крае растят гроссмейстеров 0
17:07
Барнаульского насильника приговорили к шести годам колонии особого режима 1
17:03
Пранкеру, оголившемуся перед Джамалой на сцене, грозит до пяти лет тюрьмы 0
16:49
Барнаульца ждет суд за публикацию фото и видео с бывшей женой в соцсетях 1
16:34
Арсений Яценюк вылетел в США на встречу с Обамой и администрацией Трампа 5
16:21
ТСЖ в Саратове оштрафовало жильцов квартир за отсутствие на субботнике 7
16:15
Бийчанин ночью проник в магазин и похитил из сейфа директора 60 тыс. рублей 0
16:07
Бюджеты слабые, а на что тратите: алтайский губернатор пожурил муниципалов 1
15:59
Что такое альтернативная служба и где ее проходят в Алтайском крае? 3
15:46
Почти полчаса пожарные тушили жилой дом в Алтайском крае 0
15:34
Смотрим на знаки и разметку: как проехать по проспекту Калинина в Барнауле 2
15:30
Более ста школьников посетили экскурсии "Барнаульского пищевика" 9 мая 0
15:27
Смотрим, как очищали берега реки Барнаулки от мусора 1
15:14
Украинскому таксисту прострелили ноги за отказ отвечать на "Слава Украине!" 5
15:01
Бой продолжается: новые преграды появились на дороге в барнаульском поселке 6
14:51
Волейболист сборной России нахамил девушке в Twitter и подвергся критике 0
14:35
Шестеро детей на Урале отравились лекарствами, которые нашли в лесу 1
14:22
Иномарка залетела под кузов КамАЗа в Барнауле. Фото 1
14:14
Жители Алтая чаще всего тратят материнский капитал на новое жилье – ПФР 0

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.