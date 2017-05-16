Фото: autointhebox.com
В Барнауле образовались заторы в шесть баллов утром во вторник, 16 мая. Об этом сообщает сервис "Яндекс.Пробки".
Наиболее сложная обстановка наблюдается на проспекте Ленина от пересечения с улицей Северо-Западной до площади Октября. Скорость движения авто там не превышает 7-10 километров в час.
Также автомобили стоят в пробках на улице Челюскинцев, Советской Армии, отрезках Павловского тракта, в том числе в районе пересечения с улицей Попова, на участках улицы Малахова, на перекрестке улиц Малахова — Власихинская, а также на шоссе Ленточный Бор и отрезках проспекта Красноармейского.
Кроме того, на карте отмечены три аварии. Одно ДТП произошло на площади Октября, другое – на отрезке Красноармейского проспекта от пересечения с улицей Песчаной до улицы Чкалова и на Новосибирском тракте.
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