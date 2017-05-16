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Экс-кандидат в президенты Штатов от партии демократов Хиллари Клинтон объявила о создании новой политической организации, целью которой является поддержка выдвинутых ею инициатив во время избирательной кампании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опубликованное на странице Клинтон в Twitter заявление.
Новая организация называется Onward Together (переводится как "Вместе вперед" — ред.). Клинтон отметила, что организация запускается для того, чтобы "люди воодушевились и участвовали в политических процессах, координировали свои действия и даже выдвигали свои кандидатуры на выборах".
На официальном сайте "Вместе вперед" сказано, что задачей организации является продвижение идей, которые поддержали на минувших выборах президента США около 66 миллионов человек, проголосовавших за Клинтон, а также в целом "прогрессивных ценностей". Агентство напоминает, что избирательная кампания Клинтон проходила под лозунгом Stronger Together. Телеканал Fox News оценивает создание новой организации как ознаменование того, что экс-госсекретарь Штатов "официально вернулась в политику".
Напомним, что на выборах в прошлом году Клинтон набрала 65,8 млн голосов, в то время как кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп 62,9 млн. Однако выборы президента в Штатах непрямые, и в день голосования 8 ноября граждане, поддерживая одного из претендентов на высший государственный пост, выбирали фактически членов коллегии выборщиков той партии, которая выдвинула этого кандидата. В результате победил Трамп, так как он заручился 304 голосами коллегии, а Клинтон — 227.
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