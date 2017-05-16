Фото: stv24.tv
Неизвестный мужчина выстрелил в посетителя кафе на севере Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка полиции.
Уточняется, что инцидент произошел около 21:50 в одном из кафе на улице Зои и Александра Космодемьянских. Неизвестный произвел выстрел из неустановленного оружия в посетителя. Пострадавшего госпитализировали с ранением в больницу.
В данный момент на месте происшествия работают полицейские, устанавливаются обстоятельства преступления. Ведется розыск стрелявшего.
Life добавляет, что пострадавшим является биотехнолог одного из НИИ. Также издание добавляет, что огонь велся, предположительно, из пистолета ПМ.
Комментарии