Фото: vk.com/barneos22
Масштабный пожар произошел глубокой ночью 16 мая в центре Барнаула — пламя охватило деревянный многоквартирный дом на проспекте Комсомольском.
Согласно информации ГУ МЧС по Алтайскому краю, данные о возгорании поступили в 03:31.
В 03:45 пожар был локализован, а в 03:59 – ликвидирован. "На оперативное событие реагировали силы и средства РСЧС в количестве 47 человек и 13 единиц техники, в том числе от МЧС России привлекались 29 человек личного состава и 7 единиц техники", — добавляют в экстренном ведомстве.
О пострадавших в МЧС не сообщают. Очевидцы в социальных сетях отмечают, что пожарные прибыли по вызову очень быстро.
Комментарии
убрать трухлявые бараки
Ага, и людей, в них живущих - как клопов...
да разьве это жизнь, в этих клоповниках?
Ну да, в теплотрассе уютнее, конечно! Ну или на пепелище - тоже ничего.