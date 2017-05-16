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Пламя охватило многоквартирный дом в центре Барнаула в ночь на 16 мая. Фото

, ИА "Амител"
Масштабный пожар произошел на проспекте Комсомольском

Фото: vk.com/barneos22

Масштабный пожар произошел глубокой ночью 16 мая в центре Барнаула — пламя охватило деревянный многоквартирный дом на проспекте Комсомольском.

Согласно информации ГУ МЧС по Алтайскому краю, данные о возгорании поступили в 03:31.

В 03:45 пожар был локализован, а в 03:59 – ликвидирован. "На оперативное событие реагировали силы и средства РСЧС в количестве 47 человек и 13 единиц техники, в том числе от МЧС России привлекались 29 человек личного состава и 7 единиц техники", — добавляют в экстренном ведомстве.

О пострадавших в МЧС не сообщают. Очевидцы в социальных сетях отмечают, что пожарные прибыли по вызову очень быстро.

 

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

16.05.2017 09:28
- гость -

убрать трухлявые бараки

0  0
16.05.2017 09:37
- гость -

Ага, и людей, в них живущих - как клопов...

0  0
16.05.2017 09:40
- гость -

да разьве это жизнь, в этих клоповниках?

0  0
16.05.2017 09:53
- гость -

Ну да, в теплотрассе уютнее, конечно! Ну или на пепелище - тоже ничего.

0  0
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