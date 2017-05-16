Фото: gimmeinfo.com
Собака спасла похороненного заживо ребенка в городе Цзянцзинь (Китай), сообщает РИА Новости со ссылкой на Sun.
По словам владельца пса, его очень насторожило поведение питомца, роющего изо всех сил землю лапами. Подойдя к выкопанной яме, мужчина увидел, что в земле лежит замотанный в белую ткань плачущий малыш.
Как выяснилось, возраст спасенного ребенка составлял не более месяца. Младенца госпитализировали с низкой температурой и медленным сердцебиением. В данный момент он находится под наблюдением медиков и идет на поправку.
Местную полицию оповестили об инциденте. В данный момент ведется розыск родителей ребенка. Предполагается, что они закопали младенца, решив, что он умер, добавляет Life.
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