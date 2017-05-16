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Вторая волна паводка надвигается на Алтайский край

, ИА "Амител", Ирина Киселева
Подъем воды в реке Обь уже сегодня фиксируется на всем ее протяжении

Подъем уровней воды фиксируется в реках Республики Алтай и Алтайского края, что говорит о начале формирования второй волны паводка. Об этом порталу Amic.ru рассказал начальник алтайского Гидрометеоцентра Александр Люцигер. Высокие температуры, которые установились на Алтае, способствовали активному снеготаянию. Столбики термометров поднимались до отметки +30 градусов.

Способствовали снеготаянию и осадки, которые выпали 11, 12 мая, в ночь на 16 мая. Ожидаются дожди умеренной и сильной интенсивности в республике и сегодня в первой половине дня. Это приведет к подъему Катуни.

"По космоснимкам  видно, что снежный покров сильно разрушился из-за жары. За ночь уже выпало по предгорьям нашей зоны и по северу Республики Алтай от 10 до 23 мм. Все это дополнительно увеличит приточность", — пояснил синоптик.

Подъем воды в реке Обь уже сегодня фиксируется на всем ее протяжении. Утром вода у Барнаула поднялась на 3 см, у Шелаболихи – на 14 см. Обь пошла вверх.

"Говорить, что второй волны не будет, никак нельзя, она уже формируется. В ближайшее время в регион придет похолодание, которое этот процесс может придержать. Для развития паводка это может быть благоприятно, но не очень приятно для населения. А максимальный подъем уровней в реках мы ожидаем в третьей декаде мая или начале июня", – заключил Люцигер.

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Автор:
Ирина Киселева Редактор службы аналитической информации +7 (3852) 59 44 66

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