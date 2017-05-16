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Группировку спасателей в количестве 200 человек направили из Новосибирска в Рубцовск, где грунтовыми водами подтоплены десятки домов.
"Сибирский региональный центр МЧС России командирует в г. Рубцовск (Алтайский край) группировку численностью 200 человек для помощи горожанам, чьи домовладения оказались подтопленными грунтовыми водами. Паводковая обстановка в крае стабильная, уровни воды в реках значительно ниже предельных отметок", — отмечают в ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Напомним, что приусадебные участки и дома в Рубцовске оказались подтоплены в начале апреля. В городе на месте подтопления работают более 250 человек и 67 единиц техники.
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