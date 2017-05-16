Фото: lechenie-simptomy.ru
Подготовку к вакцинации жителей Алтайского края против гриппа начали в регионе, передает краевой Минздрав.
Уточняется, что иммунизация населения в 2017-м начнется в августе, однако специалисты готовятся к прививочной кампании уже сейчас.
В сообщении подчеркивается, что в текущем году будут привиты 43% жителей региона. Заявку на соответствующее количество вакцины уже одобрил Минздрав региона. Около миллиона человек будут привиты за два с небольшим месяца, отмечает главный инфекционист края Валерий Шевченко.
В Минздраве подчеркивают, что еще несколько лет назад в крае от гриппа прививали лишь 25% населения. Увеличение планового показателя является способом контролирования ситуации с заболеваемостью гриппом. Отмечается, что вакцинопрофилактика показывает положительные результаты.
Комментарии
Положительный результат заключается в том, что гриппом в Сибири практически не болеют. При этом врачи отказываются (нельзя говорить не умеют) лечить коклюш и вирусный ларингит
вирусный ларингит - а зачем его лечить, сам за 3 дня пройдет если глупости не делать.
Сами то в это врачи верят- в такое количество привитых ? Это практически каждый второй. Либо статистику надо поддерживать, либо бабло отмывается . Комментаторы, вы сами то или ваше окружение привиты? Вот и проанализируйте.
Хороший бизнес. Впарить миллион доз препарата, эффективность которого так толком и не доказана. Это какие же "бабки"?