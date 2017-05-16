Фото: hksunnyday.com
В соцсетях появился видеоролик, создатель которого утверждает, что 23-летняя учительница лицея в Новосибирске подрабатывает эскортом, пишет "НГС.Новости".
Автор записи демонстрирует откровенные фото и переписку, уверяя, что это учительница лицея №113. По данным автора видео, стоимость ее интим-услуг составляет 5 тысяч рублей за три часа.
В ролике показаны скриншоты переписки, в которой девушка рассказывает о своей работе учительницей и преподавании математики, геометрии и черчения. Также она присылает автору свои откровенные снимки.
Издание отмечает, что на самой странице учительницы нет ничего, что намекало бы на оказание интимных услуг — в основном девушка размещает снимки своих учеников. При этом на ее странице есть фото, на котором виден мобильный телефон девушки. Точно такой же телефон запечатлен на одном из интимных снимков, которые были показаны в видео.
Отмечается, что преподаватель после публикации ролика сначала удалила личную страницу, однако позже ее восстановила. Комментарии изданию она так и не дала.
Комментарии
По совету премьер министра медведева, ушла в бизнес
Такая зарплата у учительниц математики
А действительности-то: мужики облизываются, девки завидуют! Дама просто совмещает приятное с полезным: и организму тренировка и услада, и кошельку прибавка!
Вряд ли Медведев имел в виду этот бизнес. Кстати, недорого. Интересно бы посмотреть фотки учительницы, она должна быть в очках и строгая, тогда бизнес лучше пойдет
вообще-то это нарушение тайны частной переписки.
Этого "неизвестного" надо за жабры и в суд
может училку подставляют ее ученики?
ну и я бы взял телефончик )))
Точно такой же телефон запечатлен на одном из интимных снимков, которые были показаны в видео.
Ну, афигенная улика!
"Разве, во всей Москве у одного только Шпака такая куртка?"
Может, кто ссылку скинет чисто позырить?