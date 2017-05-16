Установление максимальных уровней воды в Алтайском крае прогнозируют на третью декаду мая — первую десятидневку июня.
Вода в реке Обь вблизи Барнаула может подняться до 505-595 сантиметров, река Катунь в районе села Сростки — до 490-550 сантиметров, таков прогноз ФГБУ "Западно-Сибирское УГМС".
Отметим, что подтопление в Барнауле начинается при отметке 540 сантиметров. В 2016 году Обь поднималась до 598 сантиметров. Максимальный уровень фиксировался в 1969 году. Тогда было достигнуто опасное значение в 737 сантиметров. Подтопление в Сростках начинается при 530 сантиметрах.
"На данный момент наблюдаются подъемы уровней воды в верховьях рек Бия и Катунь. Эти явления вызваны прошедшими в ночь дождями. Сегодня на 3 сантиметра повысился уровень в Оби в районе Барнаула. Мы ожидаем дальнейший рост отметок, так как в Усть-Пристани река поднялась сразу на 22 сантиметра", — сообщила Amic.ru начальник отдела гидрологии Алтайского ЦГМС Ольга Прахт.
В районе села Шелаболиха Обь поднялась на 14 сантиметров, в Фоминском река стала выше на 7 сантиметров. Максимальный рост был зафиксирован в Чемале — 26 сантиметров. Скоро эта вода "докатится" до Алтайского края.
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шесть метров над Барнаулом?