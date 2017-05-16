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Инфляция в России достигла показателя в 4%

, ИА "Амител"
В случае сохранения текущего уровня курса рубля инфляция в декабре 2017 года может снизиться до значения в 2,9%

Фото: 24daily.net

Уровень инфляции в России достиг целевого показателя в 4%, передает ТАСС со ссылкой на данные Министерства экономического развития.

"С учетом наблюдаемой в первой половине мая и ожидаемой в дальнейшем нормализации динамики цен на плодоовощную продукцию, по нашим оценкам, инфляция уже достигла 4% (по состоянию на 15 мая 2017 года)", — отмечается в материалах Минэкономразвития.

Читайте также: Минэкономразвития дало прогноз курса рубля и инфляции на 2017 год

Также в МЭР указывают, что в случае сохранения текущего курса рубля показатель инфляции в декабре может и вовсе снизиться до 2,9%.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

16.05.2017 11:00
1

Скоро будет дефляция, так как не на что покупать

0  0
16.05.2017 11:36
- гость -

Стоит также отметить, что из-за недостатка финансирования Росстат не может замерять инфляцию во всех населенных пунктах страны и составляет репрезентативную выборку городов и торговых точек. Хотя это логично со статистической точки зрения, но ошибку измерения в отдельные периоды полностью исключать также нельзя.

«Текущие жалобы можно списать на сезонное повышение цен», — согласна директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева. Замеры инфляции в разрезе одной-двух недель подвержены колебаниям, именно поэтому самые надежные показатели — годовые, убеждена она.

«Когда мы говорим о росте цен на товары питания, мы не учитываем их качество. Ввиду активно развивающейся программы импортозамещения стоит признать, что по качеству многие российские товары пока уступают.

Поэтому, если мы не готовы покупать продукты сомнительного качества, мы выходим в заведомо другой ценовой сегмент за более дорогим аналогом, и наша личная инфляция повышается», — заключает она.

Падение реальных расходов, по мнению Малевой, — признак экономического и социального неблагополучия.

«Хотя у нас наметился легкий подъем в доходах, между 2,4–2,7%, это очень незначительные цифры. На самом деле, восстановления доходов, как и оживления на потребительском рынке, не происходит. А раз так, то и оживления в экономике пока нет», — считает эксперт.

О какой бы низкой инфляции ни говорили официальные ведомства, убеждать людей в изменениях к лучшему бесполезно, они все равно этого не ощутят, убеждена доктор экономических наук, эксперт Экспертного совета правительства России Любовь Храпылина.

«Никто не учитывает, насколько активно происходит фактический рост цен. Причем на предметы первой необходимости — питание, одежду, коммунальные платежи. Кроме того, власти закрывают глаза на то, что надо покупать медицинские услуги, которые все дороже и дороже, надо покупать образование, которое отнюдь не дешевеет.

Поэтому говорить о кардинальных изменениях — это обманывать себя», — заключила она.
https://www.gazeta.ru

0  0
16.05.2017 11:39
гость

"Уровень инфляции в России достиг целевого показателя в 4%", однако стагфляция не отменяется.

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