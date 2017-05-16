Фото: vk.com/barneos22
Фонтан начал бить из-под земли на улице Георгия Исакова в Барнауле утром во вторник, 16 мая.
Об инциденте сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22. "Прорвало воду! Ул. Г. Исакова! Фонтан то слабее, то сильнее. Будьте осторожны", — отмечает автор заметки.
Вероятно, данный инцидент связан с процессом опрессовки, который стартовал в краевой столице накануне.
Напомним, самый большой "подземный фонтан" во время опрессовки в Барнауле был зафиксирован в прошлом году. Тогда поток воды на улице Антона Петрова достиг девятого этажа.
Комментарии
Ну все теперь до осени ремонтировать будут
Опрессовка странная вещь - ломать самому, чтобы посмотреть где сломается, чтобы там не сломалось потом...
Горячее солнце. Горячий песок.Горячие губы - воды бы глоток.В горячей пустыне не видно следа Скажи, караванщик: "Когда же вода ?":Учкудук три колодца Защити, защити нас от солнца ты в пустыне - спасательный круг Учкудук.