Фото: oxfordpoetryelection.com
Хакеры украли фильм компании The Walt Disney, который вскоре должен выйти на экраны, и грозят выложить его в сеть. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Hollywood Reporter.
По словам президента компании Роберта Айгера, злоумышленники требуют большую сумму в биткоинах в качестве выкупа. В случае неповиновения они грозят выложить сначала отрывок продолжительностью пять минут, а затем загружать 20-минутные куски ленты до выполнения их финансовых требований.
Айгер не уточнил, о каком фильме идет речь.
Подчеркивается, что The Walt Disney отказалась платить выкуп. К расследованию дела привлечены федеральные следователи.
Отмечается, что пока компания не дает никаких комментариев об инциденте.
Комментарии
я этот фильм ещё на прошлой неделе смотрел