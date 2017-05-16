Вот и появилась первая настоящая зелень: салат, укроп, петрушка, лук, а с ними и одуванчики, щавель, ревень, крапива и многое другое. О пользе каждого из этих растений практически ходят легенды, поэтому разобраться, чем же все-таки они полезны для организма и что из них можно готовить, решили на Кухне.Amic.ru.
Одуванчик
В листьях и корнях это вездесущего желтого цветка много витаминов С, А и группы В, а еще инулина, полезного людям, страдающим сахарным диабетом.
Салат из одуванчиков
Что потребуется?
- Листья одуванчика — 100 г
- Грецкие орехи — 4 ст.л.
- Мёд — 1 ст.л.
- Растительное масло — 3 ст.л.
Как готовить?
Листья одуванчика мелко нарезать и смешать с орехами. Приготовить заправку: смешать мёд и растительное масло, после полить этим салат.
Щавель
В этом растении много витаминов группы В и аскорбиновой кислоты.
Десерт из щавеля
Что потребуется?
- Щавель — 1 пучок
- Яйцо — 1 шт.
- Жирные сливки — 200 мл
Как готовить?
В ней много витаминов С, К и бета-каротина, который отвечает за свёртываемость крови.
Суп из крапивы
Что потребуется?
- Крапива — 100 г
- Картофель — 2 шт.
- Лук — 1 шт.
- Морковь — 1 шт.
- Пучок петрушки и укропа
- Сметана — 2 ст. л.
- Лимонный сок — 1 ст.л.
Как готовить?
Запеканка с рисом из ревеня
Что потребуется?
- Ревень — 400 г
- Рис — 1 ст.
- Вода — 1 ст.
- Молоко — 1 ст.
- Соль
- Масло — 2 ст.л.
- Яйца — 4 шт.
- Сахар — 150 г
- Корица
- Сахарная пудра — 1 ст.л.
- Какао - 1 ч.л.
Комментарии
Копыта не вырастут?
есть пара интересных идей, стоит попробовать... Только вот рекомендации не надо примешивать, и инулин - это не инСулин, к диабету относится косвенно. Ревень можно использовать в выпечке и компотах вместо яблок. Шарлотка вкусная... только он кислее, надо чуть больше сахара добавлять.