Вторник, 16 Май, 13:17

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Деньги или ремонт: а вы согласны с новым законом об ОСАГО?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 56,53
€ 61,84
Brent
$ 51,5
15°
Обь
460см +3

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Паводок на Алтае – 2017 ЕГЭ-2017Дорожный ремонт – 2017
Новости

Какие блюда можно приготовить из первой зелени и чем они полезны?

, ИА "Амител"
Салат из одуванчиков, суп из крапивы и десерт из ревеня: готовим вкусные и полезные блюда из первой зелени на Кухне.Amic.ru

Фото: surfingbird.ru

Вот и появилась первая настоящая зелень: салат, укроп, петрушка, лук, а с ними и одуванчики, щавель, ревень, крапива и многое другое. О пользе каждого из этих растений практически ходят легенды, поэтому разобраться, чем же все-таки они полезны для организма и что из них можно готовить, решили на Кухне.Amic.ru.

Одуванчик

В листьях и корнях это вездесущего желтого цветка много витаминов С, А и группы В, а еще инулина, полезного людям, страдающим сахарным диабетом.

Салат из одуванчиков

Что потребуется?

  • Листья одуванчика — 100 г
  • Грецкие орехи — 4 ст.л.
  • Мёд — 1 ст.л.
  • Растительное масло — 3 ст.л.

Как готовить?

Листья одуванчика мелко нарезать и смешать с орехами. Приготовить заправку: смешать мёд и растительное масло, после полить этим салат.

Щавель

В этом растении много витаминов группы В и аскорбиновой кислоты.

Десерт из щавеля

Что потребуется?

  • Щавель — 1 пучок
  • Яйцо — 1 шт.
  • Жирные сливки — 200 мл

Как готовить?

Нарезать щавель, обдать кипятком и заморозить. После выложить по частям в блендер, смешать с яичным желтком и сливками. Взбить, разлить по формочкам и убрать в морозилку.
 
Крапива

В ней много витаминов С, К и бета-каротина, который отвечает за свёртываемость крови.

Суп из крапивы

Что потребуется?

  • Крапива — 100 г
  • Картофель — 2 шт.
  • Лук — 1 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Пучок петрушки и укропа
  • Сметана — 2 ст. л.
  • Лимонный сок — 1 ст.л.

Как готовить?

Картофель отварить, достать из воды, растереть со сметаной и переложить обратно в бульон, продолжая готовить на среднем огне. Соломкой нарезать морковь и лук, обжарить на растительном масле, смешать с картофелем. Зелень и крапиву мелко нарезать, ошпарив крапиву кипятком, положить вместе с зеленью в суп, добавить сок лимона, перец и соль по вкусу и варить ещё 2 минуты.
 
Ревень
Данное растение богато витаминами группы B, а еще в нем содержатся витамины P, C, E, каротин, органические кислоты (яблочная, щавелевая, лимонная и янтарная). Кроме этого, в ревене присутствует рутин, пектины, катехины, большое количество минеральных солей.

Запеканка с рисом из ревеня

Что потребуется?

  • Ревень — 400 г
  • Рис — 1 ст.
  • Вода — 1 ст.
  • Молоко — 1 ст.
  • Соль
  • Масло — 2 ст.л.
  • Яйца  — 4 шт.
  • Сахар — 150 г
  • Корица
  • Сахарная пудра — 1 ст.л.
  • Какао - 1 ч.л.

Как готовить?

Варить рис на воде, добавить молоко, посолить и довести до полуготовности. Ревень засыпать сахаром и оставить на 2 часа. Яичные белки отделить от желтков, желтки растереть с сахаром, смешать с остывшей рисовой кашей. Белки взбить в густую пену. В смазанную маслом форму положить слой рисовой каши, сверху — ревень (без сиропа), взбитые белки, посыпать смесью сахарной пудры, корицы и какао. Запечь в духовке. Подавать стоит с сиропом ревеня.
Автор:
Мария Трубина Редактор рубрики Афиша +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

16.05.2017 13:07
- гость -

Копыта не вырастут?

0  0
16.05.2017 13:15
баба

есть пара интересных идей, стоит попробовать... Только вот рекомендации не надо примешивать, и инулин - это не инСулин, к диабету относится косвенно. Ревень можно использовать в выпечке и компотах вместо яблок. Шарлотка вкусная... только он кислее, надо чуть больше сахара добавлять.

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< май 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31            
13:14
Охрана челябинского супермаркета избила инвалида второй группы. Видео 0
13:06
Сергей Дугин рассказал о возможном сносе Речного вокзала в Барнауле 0
12:51
Какие блюда можно приготовить из первой зелени и чем они полезны? 2
12:40
Суд рассмотрит иск о взыскании с Киркорова 25 миллионов рублей долга 1
12:31
Автобус из Барнаула попал в ДТП с "перевертышем" под Новосибирском. Фото 0
12:23
Жильцам сгоревшего дома в центре Барнаула помогли с расселением. Фото 1
12:12
57-летний рубцовчанин безвестно пропал четыре дня назад в Алтайском крае 0
12:03
КамАЗ, эвакуатор и легковушка столкнулись на Чуйском тракте. Фото 1
12:00
Досье на кирпич "БрикСтоун": инфографика 0
11:50
Специалист по ядерной химии завоевала титул "Мисс США" 0
11:34
"Подземный фонтан" на улице Георгия Исакова в Барнауле "нейтрализован" 2
11:21
Хакеры похитили фильм у Walt Disney и требуют за него выкуп 1
11:11
Обь в Барнауле во вторую волну паводка может подняться до шести метров 2
11:01
"Подземный фонтан" начал бить на улице Георгия Исакова в Барнауле. Фото 4
11:00
Выставка "Строительство. Благоустройство. Интерьер" пройдет с 17 по 19 мая 0
10:52
Инфляция в России достигла показателя в 4% 3
10:40
Новосибирскую учительницу математики заподозрили в оказании эскорт-услуг 11
10:32
Барнаул в цвету яблонь, сирени и вишни. Фоторепортаж 0
10:30
Алтайские абоненты Tele2 побывали на праздниках в 23 странах 0
10:22
Две сотни спасателей отправили в подтопленный Рубцовск из Новосибирска 0
10:14
Прививки от гриппа поставят миллиону жителей Алтайского края 7
10:02
Вторая волна паводка надвигается на Алтайский край 0
10:00
Семь главных тезисов экономики России: взгляд "без купюр" 0
09:50
Стоп-кадр. Цветущая сирень в Барнауле 2
09:36
Собака спасла погребенного заживо младенца в Китае 0
09:30
Молодежь Алтайского края приглашают поучаствовать в спортивном фестивале 0
09:24
Пламя охватило многоквартирный дом в центре Барнаула в ночь на 16 мая. Фото 17
09:14
Автомобиль протаранил столб в районе старого моста в Барнауле. Фото 0
09:09
Неизвестный открыл огонь по посетителю кафе на севере Москвы 0
09:00
Международный форум "Транспорт Сибири": всё о транспортной отрасли региона 0
08:46
Хиллари Клинтон заявила о создании новой политической организации 0
08:40
Барнаульцев ждут шестибалльные пробки на дорогах утром 16 мая 0
08:30
Игра окончена: турнир "Футбольная битва" завершился 13 мая 0
08:19
СМИ сообщили о передаче Трампом секретных данных Лаврову 0
07:34
Жители Алтайского края набрали ипотечных кредитов на 3,4 млрд рублей 14
07:03
Дом с искусственным водоемом и камином продают в Барнауле за 15 млн руб. 3
06:32
Дождливая и ветреная погода будет господствовать в Алтайском крае 16 мая 0
06:01
Адвокат Оксаны Ткаченко: "Если понадобится, мы дойдем до Европейского суда" 55
05:08
Голливудская дива: фото прекрасной Меган Фокс 2
04:01
Президентские выборы в 2018 году пройдут по новым правилам 7
03:01
Православного священника в Югре проверяют на оскорбление чувств верующих 1
02:01
Единая база сведений о каждом жителе создается в России 6
01:01
Поклонская рассказала про кроссовок, "придавший ускорение" Порошенко 1
00:40
Правительство скрывает список освобожденных от налогов россиян - СМИ 12
23:52
Суд признал законной передачу Исаакиевского собора РПЦ 6
23:26
"Мосгортранс" опроверг информацию о наборе 1000 водителей в Узбекистане 0
23:01
Активисту грозит 5 лет за кирпич, попавший в ягодицы полицейского 26 марта 3
22:41
В Барнауле на улице Песчаной из-под асфальта течет горячая вода 3
22:24
Навальный во Владивостоке открыл штаб на улице у скульптуры Будды 1
22:02
Главе РЖД в Китае удалили аппендикс 0

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.