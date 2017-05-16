Фото: vk.com/barneos22
Поток воды, хлынувший из-под земли на улице Георгия Исакова в Барнауле 16 мая, связан с проведением опрессовки.
Как сообщили порталу Amic.ru в барнаульском филиале Сибирской генерирующей компании, в настоящее время вода здесь перекрыта. На место выехали специалисты для откачки воды. В дальнейшем на поврежденном участке сетей будет проведен ремонт.
Напомним, что о подземном фонтане сообщили очевидцы. Для Барнаула подобные случаи не являются чем-то экстраординарным в период опрессовки.
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Отметим также, что испытания теплосетей по контуру ТЭЦ-3 в краевой столице стартовали накануне после отключения горячей воды.
Комментарии
Для Барнаула подобные случаи не являются чем-то экстраординарным даже не в период опрессовки. Старение инфраструктуры, отсутствие или недостаточность плановых ремонтов и замены устаревшего и изношенного оборудования и труб - это сейчас нормальное явление. Где ждём следущего фонтана?
можно устроить тотализатор, где рванет .всё же выгода