Фото: ibtimes.co.uk
Специалист по ядерной химии из округа Колумбия 25-летняя Кара Маккаллоу победила в конкурсе красоты "Мисс США". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на "Ассошиэйтед Пресс".
Уточняется, что сотруднице Комиссии по ядерному регулированию Штатов удалось обойти ближайших соперниц - студентку из Нью-Джерси Чави Верг и представительницу штата Миннесота Мередит Гоулд. Маккаллоу завоевала корону "Мисс США" на церемонии в Лас-Вегасе.
По данным агентства, девушка родилась в Неаполе, а позже переехала в штат Вирджиния (США). Маккаллоу отмечает, что хочет вдохновлять детей строить карьеру в области науки, технологий и математики. Life подчеркивает, что победительница конкурса даже основала программу по содействию повышению уровня знаний в науке у детей.
Отмечается, что церемония награждения прошла в минувшее воскресенье, 14 мая. За корону "королевы красоты" боролись представительницы 51 штата.
Miss District of Columbia, Kára McCullough Wins Miss USA 2017https://t.co/RFKKuPUxUJ pic.twitter.com/T50bttcVqa— Kataeb.org English (@Kataeb_Eng) 15 мая 2017 г.
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