Фото: lizaalert.org
Волонтеры ведут поиски 57-летнего уроженца города Рубцовска Сергея Вахмистрова. Об этом сообщается в группе "Лиза Алерт — Алтайский край" в соцсетях.
Уточняется, что мужчину последний раз видели 12 мая текущего года. С тех пор данных о его местонахождении нет.
Рост пропавшего составляет 176 сантиметров, он плотного телосложения, с седыми волнистыми волосами и карими глазами. Мужчина был одет в белую кепку с черным козырьком, камуфляжную куртку с медалями, тельняшку в бело-голубую полоску, черные трико и сланцы такого же цвета.
Особой приметой Вахмистрова являются верхние зубы с золотым напылением.
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