Фото: barnaul.org
Жильцам многоквартирного дома, в котором в ночь на 16 мая произошел сильный пожар, помогли с временным расселением.
Как сообщили в пресс-центре администрации города, полностью ликвидировать ночной пожар удалось только в 07:00. Причина возгорания устанавливается.
"В результате пожара сгорела кровля площадью 320 квадратных метров. В 12-квартирном доме проживают 38 человек, семь из них — дети", — отмечают в мэрии.
По словам заместителя главы городского комитета ЖКХ Дениса Ращепкина, всем жильцам пострадавшего дома оказана помощь во временном расселении.
Некоторые переехали в маневренный фонд, несколько семей – в пункты временного размещения, а остальные остановились у родственников и знакомых.
Сейчас дом полностью отключили от коммуникаций. На месте проводятся работы по очистке территории. Для охраны имущества на территории дома дежурят полицейские.
Комментарии
ну вот, а говорите что не помогают