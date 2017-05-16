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Сергей Дугин рассказал о возможном сносе Речного вокзала в Барнауле

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
В ближайшее время этот вопрос обсудят с собственником здания

Фото: ИА "Амител"

Глава администрации Барнаула Сергей Дугин провел во вторник, 16 мая, выездное совещание по вопросу реализации приоритетного городского проекта "Современная школа". Во время общения с барнаульскими учителями Центрального района сити-менеджер поделился планами по развитию туристического кластера на этой территории и, в частности, рассказал о судьбе здания Речного вокзала, которое, по словам Сергея Дугина, нуждается в серьезной реконструкции или сносе.

"Центральный район — место, где особо развивается тема туризма. Мы в этом году приведем в порядок Нагорный парк и запустим новую набережную. Планируем уже в 2017 году начать строительство другой набережной на реке Барнаулке. Долгое время у нас бесхозной оставалась территория сереброплавильного завода, но недавно она приобрела хозяина, который будет развивать этот участок. В этом году планируем благоустроить Центральный парк. Только осталось одно место в городе, совсем некомфортное — Речной вокзал. Мы на этой неделе намерены пригласить к себе собственника и с ним занимаемся вопросом судьбы Речного вокзала. По всей видимости, мы его будем убирать и что-то на его месте строить. Пока мы не определились до конца в этом вопросе. Это последний участок в туристическом районе города, где довольно неприглядный вид", — сказал, обращаясь к учителям, глава администрации Барнаула.

Отметим, что вопрос о судьбе здания Речного вокзала обсуждают уже не первый год. Здание находится у частного собственника. Так, в 2015 году в интернете появились эскизы здания, которое планировали построить на месте Речного вокзала в Барнауле. В проекте предусмотрено расширение набережной до уровня кафе "Парус". Набережная должна была представлять собой два уровня: общественную зону и частную, прилегающую к жилому комплексу. Комплекс представлял собой здание переменной этажностью от 5-7 этажей до 24 этажей. В жилом комплексе должно было быть около 40 тысяч квадратных метров жилья и порядка 10 тысяч квадратных метров коммерческой недвижимости.

Однако позже в ситуацию вмешались краевые власти. Так, глава региона Александр Карлин высказался категорически против сноса здания. Тогда губернатор отметил, что проект должен быть вынесен на всенародное обсуждение, причем не только жителей краевого центра, но и всего региона. Так нужно поступить, поскольку вокзал является "воротами" города, открывающими перспективу на Барнаул.

"Это тема, которая нуждается в обсуждении не в закрытом формате. Нельзя допустить экспериментов над городом", — отметил тогда Александр Карлин.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

16.05.2017 13:19
Kimi

Т.е. отсавить город без речного вокзала совсем??? А сообщение с Затоном, Бобровкой, Рассказихой???

0  0
16.05.2017 13:20
Гость

Однозначно снести. Снести и аэропорт. Снести и вокзалы. Закрыть мосты.
Оставить надпись БАРНАУЛ. И могилку главы.

0  0
16.05.2017 13:26
- гость -

Что, москвичам уже деньги больше некуда вкладывать? Еще один ТЦ?

0  0
16.05.2017 13:34
- гость -

территория сереброплавильного завода, но недавно она приобрела хозяина, который будет развивать этот участок. -- ясень пень Шония с Ракшином не оставят в покое намоленое место

0  0
16.05.2017 13:55
- гость -

Даёшь ещё один ТЦ!

0  0
16.05.2017 13:55
- гость -

Дыма без огня не бывает....

0  0
16.05.2017 14:06
- гость -

да там уже давно не вокзал

0  0
16.05.2017 14:07
- гость -

Года не прошло, а террасированный холм весь в промоинах, местами пластиковая армирующая сетка проглядывает. Будем надеяться что гору совсем не смоет.

0  0
16.05.2017 14:09
- гость -

По всей видимости, мы его будем убирать и что-то на его месте строить. Пока мы не определились до конца в этом вопросе/

Мусье Дугин, а у себя на участке вы бы снесли дом, не определившись, что построете вместо? А главное - на какие ши-ши?

0  0
16.05.2017 14:17
- гость -

Да все очень просто: то, что не устраивает чиновников без откатов строить не разрешим, а налоги и штрафы будем драть не по детски. Сохраните объект как памятник СССР- пусть там будет музей, картинная галерея. Как бы мы не относились к "совку", но в нем выросли наши родители да и многие из нас. Откройте там Нормальный общепит - здание то классное, намного интереснее того безобразия, которое предлагалось построить! И наш главный турист собирался иностранцев на прогулки по Оби отправлять : откуда? Из-за Барнаулки?

0  0
16.05.2017 14:21
- гость -

на этом месте дом без парковок построят или ТЦ на большее ума не хватит

0  0
16.05.2017 14:28
Шатал Труба

16.05.2017 14:17
- гость -, сперва чья-то администрация продала здание, одной строительной компании, а потом не разрешила строить на этом месте дома!!!!!! Вот такая вот математика

0  0
16.05.2017 14:32
- гость -

Шатал Труба: та в курсях. продавало - то пароходство, то , которое в Н-ске. .

0  0
16.05.2017 14:36
- гость -

А эта строительная компания ничего, кроме 25-этажных колумбариев строить не умеет и ума дать этому зданию не может. Доведет до состояния, когда оно само рухнет - и опять китайская стена с клетушками.

0  0
16.05.2017 14:48
Илья

По хорошему, конечно, отреставрировать его, но если у администрации и Дугина есть планы по удачнее, то несомненно сносит стоит, Дугин зарекомендовал себя как хороший стратег, и планы его очень хорошо вписываются в стратегию развития города

0  0
16.05.2017 14:49
Массаж мозга

Надо снести вокзал и построить самый большой православный храм в Сибири. Приедут туристы погулять по набережной и террасам и приспичит им помолиться, а вот рядом и храм. Ляпота!

0  0
16.05.2017 14:51
Олег

Комментаторам. Там может музей постороят, чего вы начинаете то ныть и обвинять всех подряд

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