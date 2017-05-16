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Поджог не исключается: подробности ночного пожара в центре Барнаула

, ИА "Амител"
На месте возгорания были спасены 25 человек

Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

Подробности ночного пожара в многоквартирном доме по проспекту Комсомольскому, 50 сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю — специалисты не исключают, что строение могли намеренно поджечь.

"Причина случившегося устанавливается, специалисты не исключают и возможность поджога", — отмечают в экстренном ведомстве.

В МЧС подчеркивают, что, оперативно прибыв по вызову, огнеборцы справились с самой важной задачей — не допустили гибели и травмирования людей. 25 человек, в том числе четверо детей, с помощью пожарных покинули опасную зону.

Пожару был присвоен повышенный ранг сложности. Было привлечено 7 единиц техники, 29 человек личного состава подразделений МЧС. На место масштабного ЧП также выезжали спасатели городского подразделения, сотрудники полиции, газовщики, бригада скорой помощи, а также представители городской администрации.

Работа по проливке выгоревшей крыши и разборке обугленных конструкций велась до утра. Общая площадь возгорания составила 300 квадратных метров.

Отметим, что городские власти помогли жильцам многоквартирного дома с временным расселением.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

16.05.2017 14:18
- гость -

В 1977 году дом уже горел, возгорание началось с этого же подъезда. Тогда часть жильцов получила квартиры. Даже когда на первом этаже жили наркоманы в 90-е, возгораний не было.

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