Еще 13 мая Владимир Путин на встрече с председателем КНР сыграл несколько мелодий на расстроенном рояле. После президент признался, что это несколько затрудняло игру.
Пользователи Coub.com решили помочь главе государства и наложили на видео c игрой Путина несколько мелодий: от "Ла-ла Ленда" до "Мурки". Вот что в итоге у них получилось.
Уже вторую неделю подряд российские болельщики живут хоккеем, а соцсети не замолкают. Интернет-пользователи выкладывают фотографии с трибун, пишут комментарии и пожелания. Здорово, что поводы только хорошие. Российская сборная провела на турнире шесть игр и во всех одержала победу. Накануне наши хоккеисты выиграли у сборной Латвии. Болельщики, предвкушая матч, желали вратарю Сорокину отыграть "всухую".
К слову, Сорокин пожелания услышал и отыграл на ноль.
А вот эти ребята на трибуне очень внимательно следили за игрой. И, похоже, их фото имеет все шансы стать мемом. По крайней мере, начало уже положено.
Еще одной темой, которую активно обсуждали в соцсетях, стал митинг против реновации в Москве. Главным действующим лицом стал оппозиционер Навальный, которого пользователи сравнили с одним из героев "Нашей Раши".
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