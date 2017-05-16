Вторник, 16 Май, 14:52

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Деньги или ремонт: а вы согласны с новым законом об ОСАГО?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 56,53
€ 61,84
Brent
$ 51,5
16°
Обь
460см +3

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Паводок на Алтае – 2017 ЕГЭ-2017Дорожный ремонт – 2017
Новости

Госдума обретет новый совет по религии и межнациональным отношениям — СМИ

, ИА "Амител"
Новая структура будет работать при спикере нижней палаты федерального парламента Вячеславе Володине

Фото: saroblnews.ru

Вопросами культуры, религии и межнациональных отношений в Госдуме займется специальный совет, который будет работать при председателе нижней палаты федерального парламента Вячеславе Володине.

Как сообщают "Известия" со ссылкой на советника спикера Госдумы, представителя РПЦ Александра Щипкова, новая структура может быть учреждена уже на текущей неделе.

Совет, как ожидается, будет профилироваться на проблеме "морального климата в обществе", "воспитания патриотизма" и профилактике экстремизма в сфере культуры.

Кто войдет в данный совет, пока не ясно. Но это станет известно в ближайшее время.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< май 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31            
14:34
Слезы и сажа: фоторепортаж с пожарища в центре Барнаула 0
14:23
СМИ: вирус-вымогатель WannaCry могли создать хакеры из КНДР 0
14:16
Дугин пообещал отремонтировать все школьные стадионы и пешеходные переходы 3
14:09
Двое бийчан "нагуляли" в лесу штрафы 3
13:56
Автомобилист протаранил мужчин на улице Якутска, чтобы разнять драку 0
13:33
Госдума обретет новый совет по религии и межнациональным отношениям — СМИ 0
13:22
Поджог не исключается: подробности ночного пожара в центре Барнаула 1
13:14
Охрана челябинского супермаркета избила инвалида второй группы. Видео 0
13:06
Сергей Дугин рассказал о возможном сносе Речного вокзала в Барнауле 17
12:51
Какие блюда можно приготовить из первой зелени и чем они полезны? 1
12:40
Суд рассмотрит иск о взыскании с Киркорова 25 миллионов рублей долга 1
12:31
Автобус из Барнаула попал в ДТП с "перевертышем" под Новосибирском. Фото 0
12:23
Жильцам сгоревшего дома в центре Барнаула помогли с расселением. Фото 3
12:12
57-летний рубцовчанин безвестно пропал четыре дня назад в Алтайском крае 0
12:03
КамАЗ, эвакуатор и легковушка столкнулись на Чуйском тракте. Фото 1
12:00
Досье на кирпич "БрикСтоун": инфографика 0
11:50
Специалист по ядерной химии завоевала титул "Мисс США" 0
11:34
"Подземный фонтан" на улице Георгия Исакова в Барнауле "нейтрализован" 2
11:21
Хакеры похитили фильм у Walt Disney и требуют за него выкуп 1
11:11
Обь в Барнауле во вторую волну паводка может подняться до шести метров 2
11:01
"Подземный фонтан" начал бить на улице Георгия Исакова в Барнауле. Фото 4
11:00
Выставка "Строительство. Благоустройство. Интерьер" пройдет с 17 по 19 мая 0
10:52
Инфляция в России достигла показателя в 4% 3
10:40
Новосибирскую учительницу математики заподозрили в оказании эскорт-услуг 17
10:32
Барнаул в цвету яблонь, сирени и вишни. Фоторепортаж 0
10:30
Алтайские абоненты Tele2 побывали на праздниках в 23 странах 0
10:22
Две сотни спасателей отправили в подтопленный Рубцовск из Новосибирска 0
10:14
Прививки от гриппа поставят миллиону жителей Алтайского края 9
10:02
Вторая волна паводка надвигается на Алтайский край 0
10:00
Семь главных тезисов экономики России: взгляд "без купюр" 0
09:50
Стоп-кадр. Цветущая сирень в Барнауле 2
09:36
Собака спасла погребенного заживо младенца в Китае 0
09:30
Молодежь Алтайского края приглашают поучаствовать в спортивном фестивале 0
09:24
Пламя охватило многоквартирный дом в центре Барнаула в ночь на 16 мая. Фото 19
09:14
Автомобиль протаранил столб в районе старого моста в Барнауле. Фото 0
09:09
Неизвестный открыл огонь по посетителю кафе на севере Москвы 0
09:00
Международный форум "Транспорт Сибири": всё о транспортной отрасли региона 0
08:46
Хиллари Клинтон заявила о создании новой политической организации 0
08:40
Барнаульцев ждут шестибалльные пробки на дорогах утром 16 мая 0
08:30
Игра окончена: турнир "Футбольная битва" завершился 13 мая 0
08:19
СМИ сообщили о передаче Трампом секретных данных Лаврову 0
07:34
Жители Алтайского края набрали ипотечных кредитов на 3,4 млрд рублей 14
07:03
Дом с искусственным водоемом и камином продают в Барнауле за 15 млн руб. 3
06:32
Дождливая и ветреная погода будет господствовать в Алтайском крае 16 мая 0
06:01
Адвокат Оксаны Ткаченко: "Если понадобится, мы дойдем до Европейского суда" 59
05:08
Голливудская дива: фото прекрасной Меган Фокс 2
04:01
Президентские выборы в 2018 году пройдут по новым правилам 7
03:01
Православного священника в Югре проверяют на оскорбление чувств верующих 1
02:01
Единая база сведений о каждом жителе создается в России 6
01:01
Поклонская рассказала про кроссовок, "придавший ускорение" Порошенко 2
00:40
Правительство скрывает список освобожденных от налогов россиян - СМИ 14

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.