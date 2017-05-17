Медиагруппа "FM-Продакшн" подводит итоги благотворительного марафона "Спасибо за победу!". Ветеранам Великой Отечественной войны вручили 420 продуктовых наборов. Активное участие в акции приняли жители города Барнаула, алтайские компании. Предприниматели кроме денежных средств предоставили продукцию собственного производства.
Собранные средства позволили оказать адресную помощь участникам войны и труженикам тыла. Развозить подарки ветеранам войны помогали более 30 волонтеров из благотворительных фондов "Облака" и "Юные дарования".
Участие в марафоне приняли также сотрудники медиагруппы.
Содействие благотворительному марафону оказали комитеты ветеранов Центрального и Ленинского районов Барнаула. Председатели помогали вручать подарки во время торжественных мероприятий.
Медиагруппа "FM-Продакшн" благодарит городской комитет социальной защиты за помощь в проведении благотворительного марафона.
Напомним, что благотворительный марафон "Спасибо за победу!" проходит в нашем городе уже третий год подряд.
Медиагруппа "FM-Продакшн" выражает благодарность всем компаниям, поддержавшим марафон: "Клиника микрохирургии глаза "Евростиль", "Мир запчастей", Шоу-рум "Вишня22", компания "Роса", фабрика дверей PORTALLE, ООО "АвтоОпт", "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ПАО), ООО "Гигант", ООО "БИЗНЕС-ТРЕЙД", ООО "Стройка-Алтай".
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