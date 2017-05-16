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Дугин пообещал отремонтировать все школьные стадионы и пешеходные переходы

, ИА "Амител"
Глава администрации Барнаула провел рабочее заседание в лицее №122

Фото: ИА "Амител"

Глава администрации Барнаула Сергей Дугин провел во вторник, 16 мая, в лицее №122 выездное заседание по вопросу реализации приоритетного городского проекта "Современная школа". Во время него вместе с педагогическим составом Центрального района города сити-менеджер обсудил будущие мероприятия по созданию в Барнауле новой школьной инфраструктуры, которая соответствовала бы всем современным стандартам.

Сергей Дугин напомнил учителям, что с каждым годом меняются стандарты. Очевидно, что они не будут работать, если не будут созданы современные условия. Прежде всего, это качественная материально-техническая база. Сити-менеджер краевой столицы, в частности, посетил стадион, расположенный рядом с лицеем, где в ближайшее время власти намерены построить современную спортивную площадку. Сергей Дугин в ходе заседания отметил, что в ближайшие годы в Барнауле в надлежащий вид будут приведены все пришкольные стадионы, а также 50 пешеходных переходов, расположенных возле образовательных учреждений.

"Я на августовской конференции учителей пообещал, что мы будем поддерживать такие направления, как ремонт крыш, будем приводить к стандарту все стадионы, будем приводить в соответствие пришкольные площадки. Одной из самых острых проблем является проблема пешеходных переходов вблизи школ. Сейчас в Барнауле их 50. Причем 40 из них мы уже привели ко всем нормам и стандартам, а остальные сделаем до конца 2017 года", — сказал на заседании Сергей Дугин.

В частности, будут установлены светофоры и лежачий полицейский, а также специальное заграждение. Кроме того, из городского бюджета будут выделены средства на приобретение мультимедийного оборудования для школ.

Председатель комитета по образованию администрации города Барнаула Наталья Полосина в ходе заседания отметила, что сегодня количество обучающихся в первую смену составляет 47 тысяч 739 человек (68,4%). Отмечается увеличение доли школьников, обучающихся в образовательных учреждениях, отвечающих современным требованиям, до 85%.

По ее словам, проведенные мероприятия позволили в прошлом году увеличить количество обучающихся в первую смену на 5 тысяч человек. При этом в барнаульских образовательных организациях за последний год увеличилось количество учеников на три тысячи человек.

Всего в рамках федеральной программы до 2025 года в Барнауле планируется построить 10 новых учреждений образования и более 30 пристроек к существующим зданиям на 16 тысяч учащихся.

Сергей Дугин поинтересовался о мерах поддержки, которые предоставляются молодым педагогам города Барнаула. Так, в 2016 году на работу в школы пришли 126 молодых специалистов. Они получают из муниципального бюджета подъемные средства на сумму 10 тысяч рублей. В течение трех лет молодой специалист получает доплату от 30 до 10% от оклада.

Подводя итоги, глава администрации Барнаула дал поручение продолжать реконструкцию стадионов, проводить работы по благоустройству прилегающей территории, держать на контроле комплектование первых классов, особенно в современных микрорайонах города. Также Сергей Дугин напомнил об острой необходимости приобретения учебников за счет муниципалитета города.

"Неправильно все это перекладывать на плечи родителей", — отметил сити-менеджер краевой столицы.

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Комментарии

16.05.2017 14:20
- гость -

А 129-му лицею стадион построят вместо пустыря за забором по Пролетарской?

0  0
16.05.2017 14:21
- гость -

Кстати, сегодня всю ночь латали дорогу по Песчаной к лицею 122 - проснулся от грохота, думал-танки в городе!

0  0
16.05.2017 14:30
- гость -

Думаю,врет.....

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