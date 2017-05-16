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Жители Бийска, находившиеся в лесу, попали под административную ответственность за нарушение особого противопожарного режима.
Нарушителей 1960 и 1992 годов рождения задержал участковый уполномоченный отдела полиции.
"Пытаясь оправдать свои действия, задержанные сослались на то, что ничего не знают о действующем особом режиме", — отмечают в ГУ МВД по Алтайскому краю.
Однако это не помогло им избежать административной ответственности. Санкция статьи предусматривает наказание в виде административного штрафа на граждан от 4 до 5 тысяч рублей.
Комментарии
Ну, реально уже шагу некуда ступить. Я уж думал, костры жгли, мусорили... нет? просто гуляли по лесу? Своими телами мешали проезжать пожарным автомобилям? Дали лисичкам спички? ЗА ЧТО ШТРАФ???
Забить на штраф. Санкций - никаких. Не взыщут, через 3 года срок взыскания кончится.
Интересно, а вот барнаульцы, бегающие и ездящие на великах по тропе здоровья в ленточном бору нарушают особый режим?