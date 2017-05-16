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"Лаборатория Касперского" проверяет данные о связи хакеров, которые совершили мировую кибератаку с помощью вируса WannaCry, с КНДР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters и его источник — одного из аналитиков российской компании.
По данным собеседника агентства, фрагменты кода, которые нашли в ранней версии вредоносной программы, использовались компанией Lazarus Group, управляемой из Северной Кореи. Эксперт "Лаборатории Касперского" Курт Баумгартнер называет это "самым достоверным признаком", который сейчас указывает на происхождение вируса.
Напомним, информация о глобальной хакерской атаке на компьютеры в более чем 70 странах появилась 12 мая. Хакеры заразили компьютеры вирусом, который блокирует файлы и требует перечисления денег за снятие блокировки с ОС.
Отмечалось, что хакеры использовали модифицированную вредоносную программу Агентства национальной безопасности Соединенных Штатов: инструмент разведслужб под названием eternal blue ("неисчерпаемая синева"), который совместили с "программой-вымогателем".
В России злоумышленники атаковали системы МЧС, МВД, РЖД, Сбербанка, мобильных операторов "Мегафон" и "Вымпелком". Позже Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Центробанка подтвердил случаи атак хакеров на финансовые учреждения, заверив, что они не принесли хакерам результатов.
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