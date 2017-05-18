Студенческая танцевальная площадка "Юность политеха" в стиле ретро откроет программу музейной ночи в АлтГТУ им. И.И. Ползунова, которая состоится 20 мая в 19.00.
Послушать популярные мелодии 40-х, 50-х и 60-х годов, потанцевать вальс, твист, фокстрот, кадриль, польку, рок-н-ролл – все это можно будет сделать в этот вечер в Алтайском государственном техническом университете.
Студия старинного танца "Северная сторона" со студентами АлтГТУ готовит специальную программу, репетирует танцевальные номера.
В пятый раз музей АлтГТУ присоединится к Всероссийской акции "Музейная ночь". В этом году акция пройдет в ночь с 20 на 21 мая. В мероприятиях "Музейной ночи" в политехе будет задействован новый корпус, выставочный зал института архитектуры и дизайна, институт международного образования и сотрудничества, лаборатории военной кафедры (корпус "А") и факультета специальных технологий (корпус "В").
"Самым маленьким посетителям будет интересно "побродить" по математическому лабиринту, посмотреть фокусы, разгадать ребусы и головоломки. Для школьной и студенческой молодежи мы организуем физические и химические эксперименты, занятия по электротехнике. Уверен, мальчишки оценят компьютерные 3D-игры, посмотрят роботов, которых презентуют студенты факультета информационных технологий, бронетанковую технику и военное снаряжение", – рассказал директор музея Николай Ростов.
Гостей постарше АлтГТУ приглашает на выставку минералов и горных пород России и Алтайского края, презентацию творческих проектов ученых института архитектуры и дизайна и выставку костюмов древних цивилизаций. Также можно будет посмотреть геодезическое оборудование начала XX – XXI вв., понаблюдать за работой тепловых двигателей и энергетических установок ТЭЦ.
В институте международного образования и сотрудничества познакомят с письменностью народов Китая и Среднего Востока. Любителей чая приглашают посетить чайную церемонию "Поэзия Востока". Гости смогут принять участие в мастер-классах "Магия игры света и тени", "Гипсовый декор" и "Архитектурные зарисовки". Для всех желающих изготовят памятные сувениры на современном сварочном оборудовании.
Завершит акцию музыкальное фееричное шоу, которое пройдет в переходе нового корпуса с участием исторических персонажей. Все посетители смогут сфотографироваться с изобретателем "огненной машины" Иваном Ползуновым.
Адрес: ул. Димитрова, 73
Вход свободный
Программа "Музейной ночи" в АлтГТУ
Старт акции в АлтГТУ с 19.00
Комментарии