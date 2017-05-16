Фото: Вячеслав Мельников
Пожар, случившийся в многоквартирном доме на проспекте Комсомольском в Барнауле в ночь на 16 мая, стал настоящей бедой для его жильцов.
Фотокорреспондент портала Amic.ru побывал на месте ЧП и стал свидетелем того, как люди занимаются переездом на новое временное пристанище. В доме отчетливо видны следы разгула огненной стихии, вынудившей жильцов покинуть свои квартиры.
На месте работает полиция, охраняющая имущество граждан.
Выясняются причины пожара, который, к счастью, обошелся без жертв, но все равно стал настоящей трагедией для людей.
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Отметим, в МЧС не исключают, что дом загорелся в результате поджога. Городские власти, как сообщили в мэрии, оказывают содействие в размещении погорельцев в маневренном жилищном фонде.
Комментарии
зато центр
15 этажей встанут там.
кто строить будет тот и поджог
Кто строиться на участке будет - тот скорее всего и поджег!