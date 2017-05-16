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В Якутии следователи возбудили уголовное дело по факту убийства 19-летней девушкой новорожденного ребенка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СКР.
Уточняется, что дело возбуждено по статье "убийство матерью новорожденного ребенка". По данным агентства, в якутском поселке Марха нашли тело младенца в выгребной яме общественного туалета.
По данным СК, установлено, что ребенка родила молодая девушка, скрывшая факт беременности от родных. Девушку доставили в больницу, где оказали ей необходимую помощь.
Причину смерти ребенка установит судебно-медицинская экспертиза. Расследование дела продолжается.
Комментарии
Не мать а кукушка, нет даже не кукушка, а дрянь.
Мы же боремся за рождаемость !! Пофиг на качество. Даешь бройлерных людей стране!!
"убийство матерью новорожденного" странная статья. К чему это снисхождение? Тем более что можно прямо в роддоме отказаться.
Тут надо как за умышленное судить. 9 месяцев скрывала. Планировала за несколько месяцев так сделать.
Таких надо на органы разбирать. Нет материнского инстинкта, не человек, ошибка природы, полная разборка на зч.