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Авиарейс в московский аэропорт Шереметьево отложили в Кемерово из-за птицы, попавшей в двигатель самолета.
Как передает РИА Новости, воздушное судно должно было отправиться в столицу в 07:40 по местному времени. После того как была обнаружена неисправность, связанная с попаданием в двигатель птицы, было принято решение отменить рейс.
Пассажиры самолета вернулись домой, а некоторых по их желанию разместили в гостинице рядом с аэропортом.
Ожидается, что рейс вылетит в Москву в 18:00. К этому времени в Кемерово должен прибыть новый самолет.
По факту инцидента проводится проверка.
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