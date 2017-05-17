На площади Сахарова перед театром драмы гостей встречали сразу несколько тематических площадок и музыка — песни, с которыми воины прошагали до самого Берлина, с которыми ждали их дома родные.
Детям пришелся по душе огромный "Шар желаний" с яркими блестками, а их родители смогли сделать отличные кадры для семейных фотоальбомов в специальной фотозоне. Ребятня смогла вдоволь наиграться в любимую игру "Энгри бёрдс" и попробовать сбить снарядом из огромной рогатки забавные городки. Многих увлек танковый бой на тематическом стенде, где можно было испытать свои навыки стратега.
"Как мы и ожидали, и на Сахарова, и в поселке Южный одной из самых значимых стала площадка, где каждый мог сказать: "Что для тебя значит 9 мая"? И для кого-то этот день был праздником и радостью. Кто-то вспомнил своих дедов и прадедов, поделился семейной историей победы и не смог сдержать слез: это день памяти о людях, которые отдали жизни за наш мир. А кто-то поделился личной фронтовой историей, запечатленной медалями на груди и воспоминаниями в душе", — делится Виталий Тайчер, коммерческий директор ИСК "Алгоритм".
Многие хотели сказать, что для них значит 9 мая. А жители поселка Южный смогли еще и написать свое письмо со словами благодарности тем, кто причастен к этому значимому празднику. "Поклон всем, кто сражался", "Спасибо за мирное небо над головой", "Великое поколение советских людей, спасибо вам за Великую Победу". Эти и другие слова от души говорят: мы помним, мы чтим, мы гордимся. И все они сохранятся в архивах "Алгоритма".
"Уже 72 года отделяют нас от того дня, когда объявили: "Войне конец. 9 мая – это День Победы"! Мы хотели, чтобы для каждого этот день оставался в сердцах светлыми воспоминаниями. Чтобы ветераны, труженики тыла, дети войны видели: их вклад в победу ценят и будут ценить. Чтобы молодые люди прониклись ценой победы. Чтобы с еще большим трепетом относились к миру вокруг нас", — говорит Ксения Белоусова, директор ИСК "Алгоритм".
ИСК "Алгоритм"
Социалистический проспект, 54
Сайт: www.alg22.ru
Телефон (3852) 72-00-82
Комментарии