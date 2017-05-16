Фото А.Федотов
В Алтайском крае в оздоровительных лагерях в 2017 году отдохнут около 170 тысяч школьников. Об этом журналистам сообщила заместитель председателя правительства Алтайского края Надежда Капура.
На территории региона будут работать лагеря с разными программами. Можно выбрать лагерь с дневным пребыванием, санаторно-оздоровительный отдых, языковой лагерь, палаточный. Кроме того, в каждом лагере свои тематические смены.
Всего в крае откроется 980 лагерей. Перед началом сезона, который стартует в начале июня, все лагеря проверит специальная комиссия. Эксперты установят, соответствует ли лагерь нормам и правилам санитарно-гигиенической, противопожарной, антикриминальной, антитеррористической безопасности. Отметим, что по результатам проверки будет составлен реестр.
Средняя стоимость путевки составит 12 тысяч рублей. Цена зависит от нескольких факторов. Например, от количества дней и условий проживания.
Компенсация стоимости путевки из краевого бюджета составит пять тысяч рублей. Для детей сотрудников органов государственной власти и краевых государственных учреждений — дополнительно 3,5 тысячи рублей, для многодетных семей, направивших на отдых в загородные лагеря троих и более детей школьного возраста, — 10 тысяч рублей на третьего и каждого последующего ребенка.
Всего на организацию детского отдыха в регионе потратят порядка 440 миллионов рублей. Объем финансирования из краевого бюджета увеличен на 38 миллионов. Еще порядка 70 миллионов направят из бюджетов муниципальных образований.
На средства краевого бюджета будут отдыхать дети, которые находятся в сложной жизненной ситуации. Это дети-сироты, инвалиды, дети, у которых родители были участниками боевых действий, а также школьники, которых воспитывают родители-инвалиды. Всего для этой категории школьников будет приобретено 897 путевок.
"Правительством Алтайского края и Министерством образования и науки региона снова сформирована заявка. Планируем, что в 2017 году в край поступит дополнительно порядка 200 млн рублей и мы сможем оздоровить детей из малообеспеченных семей, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в том же объеме, что и в 2016 году", — заявила Надежда Капура.
Комментарии
т.е. из 2 ярдов рублей планируемого вала 440 лямов будет компенсировано?