Фестиваль-соревнование по робототехнике для учащейся молодежи Алтайского края пройдет на площадках Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова 20 мая в 12 часов дня.
Мероприятие проводит Центр молодежного инновационного творчества "Интеркот" совместно с АлтГТУ им И.И. Ползунова, министерством образования и науки, министерством экономического развития Алтайского края и компанией ООО "СиСОРТ".
В программе фестиваля:
- Конкурс рисунков по теме "Я и робот"
- Конкурс научных работ "Робот-помощник" и "Умные решения для нашего города"
- Соревнования по робототехнике "Скоростная сборка"
- Соревнования по робототехнике "Робот-Кегельбан"
- Мастер-класс по созданию светового меча
- Мастер-класс по рисованию в технике "А-ля Прима"
- Мастер-класс "Светящийся кубик из Minecraft"
- Стенд с квадрокоптерами
- Стенд с уникальным конструктором в свободном доступе
- Стенд с очками виртуальной реальности в свободном доступе
- Стенд с 3D-ручками в свободном доступе
- Танковые бои для всех желающих
- Демонстрация 3D-принтеров и 3D-сканеров
- Демонстрация роботов нашего центра
- Научно-познавательное физико-химическое шоу
Вход на мероприятие является свободным
В соревнованиях по робототехнике примут участие ученики центров молодежного инновационного творчества и школьники, увлекающиеся робототехникой. Победителей соревнований наградят дипломами, электронными конструкторами и планшетами.
Для получения справочной информации по вопросам участия в соревнованиях и конкурсах необходимо позвонить по телефону 529-536
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