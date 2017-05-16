Фото: vladimirpozner.ru
Популярный тележурналист Владимир Познер в рамках своей программы на Первом канале обратился к президенту России Владимиру Путину и патриарху Кириллу с вопросом, нарушает ли атеизм Уголовный кодекс РФ.
Так, комментируя приговор блогеру и "ловцу покемонов" в храме Руслану Соколовскому, которого признали виновным в оскорблении чувств верующих, Познер напомнил, что в вердикте суда имели место слова об отрицании существования Бога.
"Считаю необходимым предупредить вас о том, что меня, возможно, привлекут к суду и приговорят к сроку", — обратился журналист к зрителям. Далее он отметил, что надеется "получить исчерпывающие объяснения" на предмет того, нарушает ли атеизм букву Уголовного кодекса.
Данный вопрос он адресовал президенту Владимиру Путину, предстоятелю РПЦ Кириллу и главе Конституционного суда Валерию Зорькину.
"Может, глава государства внесет ясность. Не ожидает ли меня суд и, даст бог, извините за каламбур, "мягкий" приговор. Удачи вам. И приятных сновидений", — отметил Познер.
Напомним, что 11 мая суд приговорил Руслана Соколовского к трем с половиной годам лишения свободы условно за оскорбление чувств верующих, возбуждение ненависти и незаконный оборот техники для скрытого наблюдения.
Комментарии
Познер как обычно дурачка включил, улыбнулся. ну мы то с вами понимаем
Я внесу некоторую ясность этому .. в ... журналисту.Надеюсь он не будет подавать на меня в суд,хоть его и родила...... мать.Осудили персонажа за оскорбление чувств верующих(он матерился в церкви и опубликовал это огромной интернетской "публике" и разжигание розни между верующими и русланами атеистами.Про эти статьи,т.е.по существу вовкой не было сказано ни слова,наверное потому что в момент говорение у позднера в голове пробегали таракашки
...ый позднер как обычно занимается словоблудием и порет околесицу,то есть совершенно не по существу дела.