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Украинский лидер Петр Порошенко ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны страны (СНБО) о введении санкций против соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также компаний Mail.ru, "Яндекс" и их сервисов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу президента.
Указ предписывает запретить интернет-провайдерам предоставлять услуги доступа украинцам к ресурсам сервисов Mail.ru, а также соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники". Санкции введены сроком на три года.
"Медуза" отмечает, что "Яндекс", "ВКонтакте" и "Одноклассники" являются лидирующими по посещаемости сайтами украинского сегмента интернета. Для "ВКонтакте" Украина — это второй по размеру рынок после российского.
Кроме этого, Порошенко утвердил расширенный список физических и юрлиц России, против которых введены санкции. Теперь санкционный список физлиц состоит из 1228 человек, а юридических — из 468. Списки пополнили некоторые депутаты Госдумы, журналисты и судьи Конституционного суда.
Комментарии
Может поменьше будут грязью поливать в соцсетях Россию
еще бы амик заблокировали на украине, смотришь - лгбт-пассивистов бы поубавилось
Пети надо сказать, что от этих ресурсов на Украине никто не откажется, а будут через обход туда заходить.
Петрушка дозапрещается, скоро его самого запретят.
А как там его конфетная фабрика?, не пора конфисковать?
он че пусть еще YouTube заблокирует а еще политик