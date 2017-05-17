Мастер-класс по бюджетированию пройдет в Барнауле

Все компании составляют планы на год. Как добиться того, чтобы эти планы не делались "в стол", а были работающим и нужным инструментом в бизнесе?
Именно этот вопрос рассмотрят на предстоящем мастер-классе "Как план сделать фактом: пошаговая инструкция по внедрению бюджетирования", организованном Сибирским офисом "ИНТАЛЕВ".
Какие ошибки совершают компании при составлении бюджетов? Как вовлечь руководителей в управление затратами и доходами своего подразделения, как правильно распределить ответственность за расходы, доходы, прибыль? На практическом мастер-классе слушателям расскажут, как связать бюджетирование со стратегическими целями и системой мотивации и повысить эффективность деятельности компании.
В программе:
- Когда, кому и как делать апгрейд системы бюджетирования
- Новые подходы к классической системе управления компанией через бюджеты
- Как по шагам построить систему, соответствующую задачам именно вашей компании
- Что необходимо автоматизировать и какие нюансы при этом учесть
- Особенности бюджетирования в компаниях с различными видами деятельности: строительство, производство, торговля, общепит
• Практическая часть: построение финансовой структуры для учебного предприятия
Участие бесплатно для целевой аудитории: генеральные и финансовые директора, руководители финансово-экономических служб средних и крупных компаний.
Ознакомиться с подробной программой мастер-класса и зарегистрироваться можно на сайте "ИНТАЛЕВ".
Вопросы можно задать по телефону +7 (383) 203-53-95 и электронной почте info@intalev-siberia.ru
Комментарии
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